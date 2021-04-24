إعلان موعد النطق بالحكم في قضية مقتل جورج فلويد

المصدر: أ ف ب

أعلنت محكمة أمريكية، أمس، أنّها ستعقد في 16 يونيو جلسة النطق بالعقوبة في حقّ الشرطي السابق الأبيض ديريك شوفين الذي أُدين الثلاثاء بقتل مواطنه الأسود جورج فلويد في قضية هزّت الولايات المتّحدة وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأمريكي.

وقالت محكمة مقاطعة هينيبين في مدينة مينيابوليس (الغرب الأوسط)، حيث قضى فلويد في مايو اختناقاً بعد أن ركع شوفين على رقبته أكثر من تسع دقائق في حين كان هو مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفّس، إنّ جلسة النطق بالعقوبة في هذه القضية ستُعقد في 16 يونيو.