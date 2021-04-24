طلعة ثانية فوق المريخ للمروحية «إنجينيويتي»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

نجحت مروحية «إنجينيويتي» المصغّرة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أول من أمس، في تنفيذ طلعة ثانية في أجواء المريخ، وفق ما أعلنت الوكالة، انطوت على مخاطرة أكبر من الطلعة التاريخية التي جرت الإثنين وأصبحت بنتيجتها أول مركبة مزودة بمحرك تحلق فوق كوكب آخر.

وأشارت «ناسا» في بيان إلى أن هذه الطلعة استغرقت 51.9 ثانية، في حين لم تدم طلعة مقابل الاثنين سوى 39.1 ثانية. كذلك شهدت الطلعة الثانية مجموعة «تحديات عدة جديدة» ميزتها عن الأولى، أبرزها تحليقها على ارتفاع أقصى أعلى، وبقاؤها مدة أطول في الجو، وتنفيذها حركات جانبية.

وأقلعت «إنجينيويتي» في الساعة 05.33 (09.33 ت غ) وارتفعت إلى علو خمسة أمتار بعدما كانت في الطلعة السابقة توقفت عند مستوى ثلاثة أمتار. ونفذت المروحية حركة جانبية للمرة الأولى، محققة بذلك اثنين من طموحات «ناسا».