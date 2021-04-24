«كورونا» تلاحق متسلق جبال نرويجي

المصدر: كاتماندو - أ ف ب

أعلن متسلق جبال نرويجي أدخل مستشفى في النيبال كان يأمل تسلق قمة إيفرست، أنه مصاب بوباء كوفيد - 19 ما وجه ضربة إلى الآمال بمعاودة النشاط على سطح العالم. وبعد موسم 2020 الذي قضى عليه الوباء مسبباً أضراراً كبيرة للقطاع السياحي، خففت النيبال أخيراً قواعد الحجر الصحي للزوار على أمل استقبال المتسلقين مجدداً في الموسم الذي سيبدأ قريباً.

وقال إرليند نيس عبر فيسبوك «شخصت بإصابتي بكوفيد - 19. أنا بخير (...) المستشفى يعتني بي».

وعلى صفحته، شارك المتسلق صوراً لمخيم قاعدة إيفرست الواقعة على ارتفاع 5364 متراً فوق مستوى سطح البحر، ومقاطع فيديو لإجلائه في 15 أبريل بهليكوبتر.

وأفادت محطة التلفزيون النرويجية «إن آر كيه» التي أجرت مقابلة معه بأن مرشداً في مجموعته ثبتت إصابته بكورونا أيضاً.