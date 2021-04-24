"أكسفورد " تطور لقاحاً للملاريا

المصدر: دبي - البيان

طور باحثون في بريطانيا لقاح الملاريا الأكثر فاعلية في العالم، ليصبح أول ما يحقق هدف الفعالية الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنسبة 75٪.

وحسب موقع روسيا اليوم، أبلغ باحثون من جامعة أكسفورد وشركاؤهم عن نتائج تجربة المرحلة الثانية «ب» من لقاح الملاريا المرشح، R21/Matrix-M، والذي أظهر فعالية بنسبة 77% على مدى 12 شهراً من المتابعة. ويأملون في أن تتم الموافقة على استخدام اللقاح في غضون العامين المقبلين، بناء على السرعة والدروس المستفادة من خلال التطور السريع لتطعيمات «كوفيد 19».

وقاد أدريان هيل، مدير معهد Jenner وأستاذ علم اللقاحات بجامعة أكسفورد، أيضاً البحث وراء لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا لفيروس كورونا.