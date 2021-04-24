بلدة آيسلندية صغيرة تحلم بالأوسكار

المصدر: ريكيافيك - أ ف ب

تحلم قرية هوسافيك الآيسلندية الصغيرة التي اشتهرت بكونها موقعاً لتصوير الفيلم الكوميدي الموسيقي الساخر «يوروفيجن سونغ كونتست: ذي ستوري أوف فاير ساغا» بالفوز بجائزة أوسكار.

ورشّحت أغنية «هوسافيك - ماي هوم تاون»، وهي أغنية من الفيلم أدّتها مغنية البوب السويدية مولي ساندين، لجائزة أوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية.

وتسود الحماسة بين سكان هذه البلدة الصغيرة الهادئة الواقعة قرب الدائرة القطبية الشمالية، والبالغ عددهم 2300 نسمة قبل حفلة الأوسكار المرتقبة الأحد، إذ ستشهد عرضاً لأغنية ساندين التي سجّلت في القرية.

وقال رئيس بلديتها كريستيان ثور ماغنوسون لوكالة فرانس برس إن «الأجواء مليئة بالإثارة»، مضيفاً «السكان ينتظرون بفارغ الصبر».