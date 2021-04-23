محاكمة شاب قتل والدته وأكل لحمها

المصدر: وكالات

يخضع شاب اسباني في مدريد للمحاكمة بعد أن ارتكب في يناير 2019 جريمة من الأبشع والأفظع، لا تعرف مثلها إلا في أفلام الرعب وقصص الخيال، بقتل والدته وتقطيع جسدها وأكل أجزاء منه.

وبحسب صحيفية "الشرق الاوسط"، فقد ألقت الشرطة القبض على الشاب الذي يدعى ألبرتو سانشيز غوميز "26 عاماً"، بعد أن تقدم صديقه ببلاغ أثار فيه مخاوف من اضطراب سلوك المتهم واختفاء والدته لبعض الوقت.

وتوجهت الشرطة لمنزل ماريا سوليداد غوميز، والدة المتهم، بشرق مدريد لتعثر على أشلاء متناثرة، بعضها محفوظ في حاويات بلاستيكية.

وبعد القبض عليه، اعترف غوميز بخنق والدته وتقطيعها، مضيفاً أنه قام بأكل أجزاء من جسدها وأطعم كلبه أجزاء أخرى. إلا أنه عاد وقال إنه لا يتذكر قيامه بهذه الأفعال بعد ذلك.

وبحسب ما ورد، كان المتهم يعاني من اضطراب في الشخصية، وكذلك من تعاطي المخدرات قبل اعتقاله.

وتقول وسائل إعلام إسبانية إن المتهم كان معروفاً لدى الشرطة بسبب ارتكابه أعمال عنف ضد والدته أكثر من مرة.