شاهد أوضح صورة على الإطلاق للشمس

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت صورة مثيرة للشمس، حمراء اللون، مكونة من 100 ألف صورة مأخوذة من الأرض، نجمنا بتفاصيل معقدة، بما في ذلك بناء التوهج الشمسي.

وقال المصور الفلكي أندرو مكارثي إن صورة الشمس كانت واحدة من أوضح الصور التي التقطت لنجمنا المضيف على الإطلاق، حيث وصلت إلى 230 ميغابكسل.

ظل المصور الفلكي أندرو مكارثي يصور الشمس والقمر لمدة ثلاث سنوات، لكن هذا الشهر، واجه "التحدي الأكثر تميزا" حتى الآن.

فباستخدام تلسكوب شمسي جديد فائق الدقة، قام المصور من كاليفورنيا بوضع آلاف الصور فوق بعضها البعض لالتقاط الشمس بتفاصيل مذهلة وفق روسيا اليوم.



وظل مكارثي يصور الشمس والقمر لمدة ثلاث سنوات، لكن هذا الشهر، واجه "التحدي الأكثر تميزا" حتى الآن.

أظهرت صورة مثيرة للشمس، حمراء اللون، مكونة من 100 ألف صورة مأخوذة من الأرض، نجمنا بتفاصيل معقدة، بما في ذلك بناء التوهج الشمسي.

وقال المصور الفلكي أندرو مكارثي إن صورة الشمس كانت واحدة من أوضح الصور التي التقطت لنجمنا المضيف على الإطلاق، حيث وصلت إلى 230 ميغابكسل.

البيان وباستخدام تلسكوب شمسي جديد فائق الدقة، قام المصور من كاليفورنيا بوضع آلاف الصور فوق بعضها البعض لالتقاط الشمس بتفاصيل مذهلة.

وتُظهر الصورة الضخمة، التي تبلغ 230 ميغابكسل، وهي الكاميرا القياسية حوالي 10 ميغابكسل، الشمس المستديرة متوهجة بلون أحمر غامق ومثير ومظلل على سماء مظلمة.

والصورة المدمجة واضحة جدا لدرجة أنه حتى البلازما الموجودة على الحافة الخارجية للشمس يمكن رؤيتها، وهي ترقص في الجو مثل اللهب.

وكان عليه أن يلتقط ما يقارب 100 ألف صورة فردية للشمس، بمعدل نحو 100 صورة في الثانية لالتقاط التفاصيل المذهلة.

وقال مكارثي: "كنت مسرورا جدا بالنتيجة النهائية. لم أكن متأكدا مما إذا كانت الصورة ستظهر بشكل جيد، حيث أن تجميع صورة كبيرة للشمس معا يأتي مع تحديات فريدة لم أتعامل معها من قبل. لكنني بالتأكيد سأنتج المزيد منها".

وأضاف: "لالتقاط الشمس بتفاصيل أكثر مما حاولت في أي وقت مضى، جمعت تلسكوبا شمسيا جديدا أعطاني 4000 ملم من البعد البؤري، حوالي 10 أضعاف التكبير من تلسكوبي السابق. واستخدمت تقنية تسمى lucky imaging، لذلك يتم تجميع أفضل الإطارات من جلسة معينة معا للمساعدة في تقليل تأثيرات الغلاف الجوي".

ووقع التقاط هذه الصور قبل الظهر بقليل، عندما كانت الشمس عالية في السماء ولكن كان الجو ما يزال هادئا نسبيا.