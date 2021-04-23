وفاة الشقيق الأصغر لـحسني مبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي عصام الدين مبارك الشقيق الأصغر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، صباح اليوم، جراء وعكة صحيةوفق صحف مصرية.

وكانت قد شيعت ظهر اليوم جنازة الراحل من مسجد الشربتلي بمدينة نصر .

تم تشييع الجثمان بحضور العائلة والمقربين وتم الدفن في مقابر العائلة بمدينة نصر.

وكان الرئيس الراحل مبارك قد أرسل شقيقه بعد توليه منصب نائب الرئيس لإكمال تعليمه في ألمانيا وعاد بعد 6 سنوات وتم تعيينه في جامعة الدول العربية.

والفقيد لديه بنت هي متزوجة من الدكتور المهندس وليد السيد ناجي .

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد توفي في يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 عن عمر ناهز الـ 92 عاما، عقب صراع مع المرض.