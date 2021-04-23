وفاة الشقيق الأصغر لـحسني مبارك

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

توفي عصام الدين مبارك الشقيق الأصغر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، صباح اليوم، جراء وعكة صحيةوفق صحف مصرية.

وكانت قد شيعت ظهر اليوم جنازة الراحل من مسجد الشربتلي  بمدينة نصر .

 تم تشييع الجثمان بحضور العائلة والمقربين وتم الدفن في مقابر العائلة بمدينة نصر.

وكان الرئيس الراحل مبارك قد أرسل شقيقه بعد توليه منصب نائب الرئيس لإكمال تعليمه في ألمانيا وعاد بعد 6 سنوات وتم تعيينه في جامعة الدول العربية.

والفقيد لديه بنت هي متزوجة من الدكتور المهندس وليد السيد ناجي .

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد توفي في يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 عن عمر ناهز الـ 92 عاما، عقب صراع مع المرض. 

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