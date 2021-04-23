أطفال اليابان يحلمون بوظيفة "يوتيوبر" وبناتها بطهي الحلويات!

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دراسة أن أطفال اليابان يحلمون أن يصبحوا عندما يكبرون يوتيوبر بالنسبة للأولاد وطاهية حلويات بالنسبة للبنات.

أجرت الدراسة الاستقصائية على مستوى البلاد، شركة أديكو اليابانبة المتخصصة في تقديم خدمات الموارد البشرية، حيث طلبت من 900 طالب وطالبة في المدارس الابتدائية والإعدادية الوظيفة التي يريدون القيام بها في المستقبل.

بشكل عام، اختارت الفتيات في المدارس الابتدائية والإعدادية على حد سواء طهي الحلويات كأفضل وظيفة لهن، واختار الأولاد في المدرسة الابتدائية أن يصبحوا يوتيوبر، بينما قال الأولاد في المرحلة الإعدادية إنهم يريدون أن يصبحوا موظفي شركات.

على الرغم من أن عددًا قليلاً جدًا من أطفال المرحلة الابتدائية قالوا إنهم يريدون أن يكونوا موظفين في شركة أو موظفين حكوميين، إلا أنه في المرحلة الإعدادية كانت هاتان الوظيفتان الأعلى للبنين وثاني وثالث أعلى خيارين للفتيات، مما يشير إلى أنه كلما اختلفت المرحلة، كان الأطفال أكثر واقعية، ويبحثون عن المزيد من الاستقرار في وظيفة المستقبل.

تم إدراج يوتيوبر، ومهندس/ مبرمج، وصانع الألعاب جميعًا في أفضل عشر وظائف للأولاد في كل من المرحلة الابتدائية والإعدادية، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

بعد أن ولودوا محاطين بالهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى، أظهر الأطفال اهتمامًا طبيعيًا بالوظائف ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية.