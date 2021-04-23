شاهد.. حيوانات تقتحم قطار ركاب في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

اقتحمت قطعان الحيوانات، تضم خرافا وخنازير، قطار ركاب في الصين.

ويظهر فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية لحظة اقتحام الحيوانات للقطار خلال توقفه في إحدى المحطات، وسيرها في الرواق الفاصل بين الركاب.

يذكر أن الصين تعد من الدول التي تمتلك شبكات سكك حديدية متنوعة تضم قطارات فائقة السرعة وقطارات بطيئة يسمح بعضها للركاب باصطحاب حيواناتهم.