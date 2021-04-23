شاهد.. الجراد يغزو لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت طلائع الجراد تصل الى لبنان، وقد شوهدت في بلدة عرسال في البقاع.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر وصول الجراد إلى جرود عرسال في البقاع الشمالي.

وقد طالب عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري وزارة الزراعة بالتحرك السريع للتصدي للجراد، الذي وصل إلى عرسال، كما نبه من خطورته إذا زادت قوافل الجراد وانتقلت إلى سائر أنحاء الوطن، وفق ما نقلت عنه قناة (mtv) البنانية.