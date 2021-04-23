"زلة لسان" تحوّل أفقر دول العالم إلى وجهة سياحية جاذبة

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يتخيل أحد أن تكون "زلة لسان" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سبباً في إلهام القائمين على صفحة الفيسبوك لأفقر دول العالم وإفريقيا إلى استغلال ما قاله أثناء وصفه لبعض الدول الفقيرة "بالدول الحثالة".

ووضع القائمون على الصفحة الكلمة التي قالها في صفحة السياحة في زامبيا على موقع الفيس بوك لتنتشر بشكل كبير في العالم وتحولها إلى موقع سياحي بارز وتصبح إعلانًا ترويجيًا رائعًا وتحولاً إلى دعوة السياح لزيارة زامبيا.

يذكر أن الإعلان المنشور على صفحة زامبيا تورز دوت كوم على الفيسبوك يحتوي على مشهد غروب رائع وشعار: “زوروا زامبيا الحثالة حيث لن تجدوا نجومًا وخطوطًا إلا في السماء وعلى الحمير الوحشية".

وكانت هيئة السياحة الزامبية الرسمية رصدت إقبالاً كبيراً للمشاهدة وطلب زيارة الدولة والمحميات الطبيعية قبل انتشار فيروس كورونا في عام 2020 للبلد باعتباره وجهة حيث المشاهد الطبيعية الرائعة والحياة البرية المذهلة هما ورقتها الرابحة.

ووضع الموقع معلومات عامة حول زامبيا بالإضافة إلى نصائح حول السفر والعديد من الصور والفيديوهات التي تساعد في توثيق التجربة الإفريقية.

وتسبَّبَ الإعلان الذي انتشر بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي وتم مشاركته عبر آلاف المشاركات إلى ازدياد الطلب على معرفة زامبيا والجهات السياحية المتوافرة فيها، وفقا لصحيفة سبق الإلكترونية.

جدير بالذكر أن زامبيا تتميز بجمالها الطبيعي، الذي يتمثل في الحياة الطبيعية البرية، أما العاصمة فهي مدينة لوساكا فهي أكبر مدنها تعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية وعدد 17 مليون نسمة ويدين وعملتها هي الكواشا زامبي والريال السعودي يساوي 8 كواشا وتحوي على بحيرة تنجانيقا.

وتعد بحيرة تنجانيقا أقدم البحيرات العذبة في العالم وحديقة جنوب لوانجوا الوطنية التي تتمتع بالطبيعة الخلابة والطيور والحيوانات الأليفة والحيوانات البرية وشلالات فيكتوريا الهائلة وهي أعظم شلالات إفريقيا.