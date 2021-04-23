عسل أمريكي مشع!

المصدر: دبي - البيان

العسل المنتج في الولايات المتحدة يحتوي على آثار من الإشعاع، توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء دراسة.

يقول الخبراء: إن هذا من مخلفات الحرب الباردة.

وفقاً لـ«نايتشرز كومينيكيشين»، تحتوي نصف عينات العسل، التي جمعها العلماء في شرق البلاد على كميات متفاوتة من نظير السيزيوم 137.

ويعتقد العلماء أن النباتات يمكن أن تخلط بين السيزيوم والبوتاسيوم، الحقيقة هي أن هذين العنصرين الكيميائيين لهما العديد من أوجه التشابه الذرية. عندما لا تتمكن النباتات في التربة منخفضة البوتاسيوم من الحصول على مستويات كافية من العناصر الغذائية، فإنها تبدأ في امتصاص السيزيوم، نتيجة لذلك، يدخل النظير إلى رحيق النبات، بعد التلقيح، يتم نقل السيزيوم إلى النحل، ثم يدخل العسل.

ولكن، كما لاحظ الباحثون، لم يتم العثور على مستويات إشعاع خطرة على البشر في العسل.

لاحظ أحد الباحثين أن «ما نراه اليوم هو جزء صغير من الإشعاع، الذي كان موجوداً في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي».

ومع ذلك، فإن السيزيوم يؤثر سلباً على حياة النحل.