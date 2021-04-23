ناشطون نيجيريون يصنعون أزياء من النفايات

المصدر: لاجوس - رويترز

في أحد أحياء لاجوس أكبر مدن نيجيريا يخوض مجموعة من المراهقين وسط كومة من الزجاجات وعبوات الطعام والأكياس البلاستيكية تسد أحد المجاري المائية.

ويضع أفراد المجموعة قفازات وكمامات لالتقاط هذه الأشياء المهملة وجمعها في أكياس القمامة. وقالت إيسوهي أوزيجبو الناشطة في مجال محاربة تغير المناخ البالغة من العمر 15 عاماً والتي تقود مجموعة من الصغار معلقة على ضرورة معالجة القضايا البيئية «نحن بحاجة للبدء الآن لأن أوان إنجاز أي شيء سيكون قد فات بعد بضع سنوات». وأضافت أنها وزملاءها الناشطين يلصقون قطعاً من البلاستيك بالأقمشة لصنع ملابس يرتدونها في عرض يسمى «تراشون شو» (أزياء النفايات).

وهدف المجموعة هو السماح بجريان المياه في ذلك المجرى الذي أقيم لمنع حدوث فيضانات في حي سانجوتيدو بالمدينة وفي الوقت نفسه زيادة الوعي بالمشكلة الناجمة عن استخدام العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.