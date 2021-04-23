طاقة براكين المحيطات تكفي قارة كاملة

المصدر: دبي - البيان

وجدت دراسة أن البراكين تحت الماء تنتج قدراً كبيراً من الطاقة، تكفي لتزويد قارة بأكملها، وفقاً لما نشرت «ديلي ميل» البريطانية.

وتتناثر البراكين في قيعان البحار حول العالم، ولكن الانفجارات البركانية قد تكون أقل إثارة من الانفجارات الأرضية بحمم بركانية بطيئة الحركة، ولا توجد سحب رماد، ومع ذلك، وجد بحث جديد أن الانفجارات البركانية تحت الماء تنتج سحباً من الرماد، التي بدورها تدفع كميات كبيرة من الماء الساخن، الذي ينتشر صعوداً إلى الخارج.

وصنع باحثون من جامعة ليدز نموذجاً رياضياً لفك غموض أصولها، ووجدوا أنها تتشكل بسرعة أثناء ثوران الحمم البركانية، وتم إدخال البيانات المتعلقة بحجم وموقع رواسب الرماد في النموذج، وقام الكمبيوتر بإعادة إنشاء الديناميكيات، التي ستؤدي إلى تكوينه.

وكشف هذا أنه لإنشاء رواسب الرماد هذه تحت الماء ولتشغيل الأضواء الضخمة، يجب أن تطلق الثورات البركانية طاقة هائلة تعادل استخدام الطاقة في الولايات المتحدة بأكملها، كما يقول الباحثون.

وقال الدكتور سام بيغلر، عالم الرياضيات في جامعة ليدز: «يقدم عملنا دليلاً على أن الأجسام الضخمة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بانفجار الحمم البركانية، وهي مسؤولة عن نقل الرماد البركاني في أعماق المحيط».

كما يوضح أيضاً أن الأعمدة يجب أن تكون قد تشكلت في غضون ساعات، ما أدى إلى حدوث معدل هائل من إطلاق الطاقة.

وقال الدكتور ديفيد فيرغسون، من كلية الأرض والبيئة بجامعة ليدز: «تحدث أغلبية النشاط البركاني للأرض تحت الماء، في الأغلب على أعماق كيلو مترات عدة في أعماق المحيط، ولا يزال أمام العلماء الكثير لتعلمه عن البراكين البحرية وتأثيراتها على البيئة البحرية».