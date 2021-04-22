شاهد.. فنان سعودي يقلد الداعية المصري مبروك عطية بطريقة مذهلة

المصدر: البيان الإلكتروني

قلد الفنان الكوميدي السعودي خالد الفراج شخصية الداعية والأكاديمي المصري مبروك عطية صاحب برنامج "القدوة الحسنة" على قناة "دريم" المصرية.

وقام الفراج بتقليد عطية، في برنامجه "ستوديو 21" على قناة "mbc"، بطريقة مشابهة تماماً، من خلال ظهوره بالبشت والنظارة اللذين اشتهر بهما الداعية، إضافة إلى العفوية والبساطة اللتين يجيب بهما عن استفسارات المتصلين.

وحظي المشهد بإعجاب كبير من قبل المغردين في "تويتر"، وأكد كثيرون أنه نجح في تقليد طريقة مبروك في الحديث.

وكان الفراج قد أوضح قبل أيام أنه لو قلد "عطية" فسيكون ذلك نابعا من محبته لشخصه وطريقته المتفردة.