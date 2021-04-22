مقطع يحبس الأنفاس .. طفل يسقط من صندوق سيارة على الطريق

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط طفل من صندوق سيارة، تسير على أحد الطرق المزدحمة.

كاميرا المراقبة المثبتة على طريق، رصدت المشهد المأساوي حيث فتح الباب الخلفي للسيارة فجأة ليسقط طفل صغير على الطريق قبل أن يقف على قدميه ويسير وسط طريق مزدحم بالسيارات.