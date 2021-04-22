مقطع يحبس الأنفاس .. طفل يسقط من صندوق سيارة على الطريق
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط طفل من صندوق سيارة، تسير على أحد الطرق المزدحمة.
كاميرا المراقبة المثبتة على طريق، رصدت المشهد المأساوي حيث فتح الباب الخلفي للسيارة فجأة ليسقط طفل صغير على الطريق قبل أن يقف على قدميه ويسير وسط طريق مزدحم بالسيارات.
مقطع يحبس الأنفاس .. #طفل يسقط من #صندوق_سيارة على الطريقhttps://t.co/ur2WYtMHNn#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nqFpuEfNXE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 22, 2021