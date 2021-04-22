شاهد.. كهفا "لاباز" و"لافينا" في إسبانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

يعد كهفا لاباز ولافينا المتصلان ببعضهما البعض بمنطقة أورتيغوسا دي كاميروز في إسبانيا كنزًا طبيعيًا لا يقدر بثمن.

وتوفر الزيارة الفريدة من نوعها إلى هذه المنطقة فرصة مشاهدة الصخور الكلسية التي تعود إلى العصر الجوراسي، والذي يعرف أيضا باسم عصر الزواحف، بهذيم الكهفين عن قرب.

ويقع الكهفان في الجزء الداخلي من إنسينيرو ماسيف، وهو جبل متواجد على ارتفاع 1.073 مترًا، ولكن لا يمكن إلا للمتخصصين الوصول إليهما، وفق "يورونيوز".

ويمكن للمرء مشاهدة متدليات الكهوف، أي التكونات المعدنية الطبيعية المتدلية من أسقف الكهوف الرطبة والصواعد والأعلام، وأحيانًا التي تظهر بأشكال غريبة والتي تعود إلى ما يقارب 100,000 سنة.