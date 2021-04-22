تلسكوب جيمس.. رسَّام خرائط الكون الأولى

المصدر: إعداد: نهى حوّا

من أولى مهام تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكبير، وهو المرصد الذي سيجري تشغيله في عام 2022 ليحل مكان تلسكوب هابل الفضائي، القيام برسم خرائط بنيان الكون الأولى، وفقاً لما أفاد به موقع «سبايس ريف» المتخصص في الفضاء، حيث سيحاول فريق مكون من نحو 50 باحثاً بقيادة علماء من معهد روتشستر للتكنولوجيا وجامعة تكساس القيام بذلك من خلال برنامج «كوسموس ويب»، أكبر برنامج للمراقبة تم اختياره للعام الأول للتلسكوب.

وعلى مدار 208.6 ساعات مراقبة، سيجري برنامج «كوسموس ويب» مسحاً طموحاً لنصف مليون مجرة بتصوير الأشعة القريبة من تحت الحمراء متعدد النطاقات وعالية الدقة، عدا مسح 32 ألف مجرة جديدة، حيث سيجري نشر البيانات للجمهور، وفقاً للباحثين.

ويأمل العلماء الإضاءة على حقبة إعادة التأين، أي العملية الفيزيائية في تحويل الجزيء إلى أيونات. والبحث عن مجرات متطورة بالكامل، وتقدير كمية المادة المظلمة.