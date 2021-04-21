أحمد الشقيري يتسبب بمشكلة لتطبيق رياضة سعودي

المصدر: البيان - أحمد قوجة

في تفاعل إيجابي كبير من قبل السعوديين، تسببت الحلقة الثامنة من برنامج "سين" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري، وهي بعنوان "الرياضة للجميع" بتوقف البرنامج عن العمل و "تجمده" بسبب الإقبال الكبير على تحميل التطبيق والتسجيل فيه.

وارتفع الإقبال على تحميل تطبيق "الرياضة للجميع" إلى المركز الخامس في "أبل ستور" على مستوى المملكة العربية السعودية، يوم أمس.

وعبر الشقيري عن فرحته الكبيرة بتفاعل الناس وحبهم للرياضة، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "ما شاء الله. تطبيق الرياضة للجميع اللي عرضناه في حلقة أمس في المركز الخامس كأعلى تطبيق تحميلا".

واستعرض الشقيري في حلقته "الرياضة للجميع" فوائد الرياضة على الصحة، وبعض التجارب التي تقوم بها المدن السعودية لحث الناس على ممارسة الرياضة، واتباع أسلوب حياة صحية، بما ينعكس على صحة المجتمع ككل.

وأرفق الشقيري رابط الحلقة في تغريدته بتويتر لمن يريد الاستفادة أكثر أو إعادة مشاهدة الحلقة.