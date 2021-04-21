ثعبان بين عبوات الفاصوليا في متجر أمريكي

المصدر: دبي- سيد صالح

فوجئت المتسوقة الأمريكية، ديان دوبر، بثعبان يتحرك بين عبوات الفاصوليا على رفوف أحد فروع سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية الشهيرة «تارجت» بولاية «نورث كارولاينا».

وقالت دوبر في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أنها عندما رأت الثعبان أعلى عُلَب الفاصوليا المطهية، ظنته دٌمية أطفال واعتقدت أن ثمة مزحة ما في الأمر من جانب أحدهم.

وأضافت دوبر: «فوجئت بالثعبان يُبرز لسانه، وقتها فقط أدركت أن الأمر حقيقي».

وذكرت دوبر أن الثعبان لم يكن ساماً أو مؤذياً، وأوضحت أنها أخطرت الموظفين العاملين بالمتجر، الذي تخلصوا من الثعبان.

وتقول دوبر أنها تكاد لا تتوقف عن الضحك كلما تذكرت هذا الموقف.

ونقلت «سي إن إن» عن إدارة المتجر الذي شهد الواقعة تصريحاً أفادت فيها بأنها عقمت المنطقة وكلفت شركة متخصصة في مكافحة الحشرات لمسح المتجر بأكمله.

ويقول خبير في علم الحيوان لدى جامعة «نورث كارولاينا»: «تخرج هذه الثعابين من حالة البيات الشتوي، وتتحرك ربما بحثاً عن الطعام أو لغرض التزاوج».