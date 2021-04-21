الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين في قضية وفاة مرضى «كورونا»

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت محكمة صلح جزاء عمَّانة في الأردن، اليوم الأربعاء، جلستها الثامنة للنظر في قضية؛ انقطاع الأكسجين في مستشفى الحسين السلط الجديد، وللاستماع إلى شهود نيابة عامة.

وقررت المحكمة الإفراج عن 4 موقوفين على ذمة قضية نفاد الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي بسبب انتهاء المدة القانونية لتوقيفهم.

وكانت المحكمة قد أفرجت في وقت سابق، عن 5 من الموقوفين على خلفية انقطاع الأكسجين في مستشفى الحسين السلط الجديد.

والمسؤولين الخمسة هم، مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى.

وفي الجلسة العلنية الأولى التي عقدتها المحكمة للنظر في القضية، تم استحضار جميع المشتكى عليهم من مراكز الاصلاح والتأهيل، ووكلائهم، حيث أنكر جميع المشتكى عليهم في القضية ما أسند اليهم وأجابوا أنهم غير مذنبين، وفق "موقع "الدستور".

وحددت المحكمة جميع جلسات المحاكمة اللاحقة بيومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، حتى انتهاء جلسات التقاضي.

وكان قد أُسند للمشتكى عليهم جميعا، وعددهم 13 شخصا، جرم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين (343)و(76) من قانون العقوبات مكرر سبع مرات.

وفي 13 من مارس الماضي، توفي 7 مصابين بكورونا إثر إنقطاع الأكسجين عنهم في مستشفى الحسين السلط الجديد، وأوقف على خلفية الحادثة 13 شخصا.