جريمة "صباح السالم" تهز الكويت.. ينتقم من فتاة بقتل شقيقتها

المصدر: البيان الإلكتروني

هزت جريمة خطف وقتل غضب المجتمع الكويتي أول من أمس، حين أقدم مواطن على قتل امرأة طعنا، على خلفية رفع شقيقتها المحامية قضية ضده تتهمه بالشروع بالقتل.

وفي التفاصيل، تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، وخلال أقل من ساعتين، من ضبط مواطن أقدم على قتل مواطنة بطعنة قاتلة في الصدر بعد أن اختطفها بسيارتها من منطقة صباح السالم، حيث أجبرها على التوقف بأن اصطدم بها عمدا.

وقال مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية تلقت عصر أول من أمس بلاغا من مواطنة من مواليد 1987 قالت فيه أن شقيقتها من مواليد 1989 تم اختطافها هي وطفلتين (5 و6 سنوات) بسيارتها من منطقة صباح السالم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وتبين أن الجاني ترك سيارته نوع وانيت أسود وهرب بسيارة المجني عليها، وعلى إثر البلاغ، تم تعميم أوصاف المركبة التي تعود للمجني عليها، وتم تحديد هوية الجاني من خلال مركبته الوانيت والتواصل معه هاتفيا، حيث حاول تمويه رجال الأمن بأنه متواجد في منطقة جنوب السرة.

وتابع المصدر بالقول إن عمليات الداخلية تلقت بلاغا من إدارة مستشفى العدان بوصول مواطنة في العقد الثالث مصابة بطعنة في الصدر وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة بفعل غزارة الدماء التي نزفتها، وفق موقع "الأنباء".

وأضاف المصدر، أنه تم على الفور الاستعانة بكاميرات المراقبة التي حددت مركبة الجاني وتبين أنها نفس المركبة المسجلة التي اختطفت فيها الضحية، وأنه يقيم في منطقة الرقة، وعليه جرى الانتقال إلى مسكنه بعد ثبوت وجوده به وعمل سياج أمني حول منزله وضبطه.

وذكر المصدر أن القاتل من أصحاب السوابق وأنه طعن المواطنة داخل مركبتها، مشيرا إلى أن الجاني نقل المجني عليها والدماء تسيل منها إلى مستشفى العدان ومن ثم هرب.

وأشار المصدر إلى أن المتهم من مواليد 1991 وأن المجني عليها تكبره بعامين وسجلت قضية بحقه في مخفر شرطة الشهداء وصدر قرار بحسبه 10 أيام على ذمة تلك القضية، وما إن خرج من السجن حتى قام بمتابعة الضحية وارتكب جريمته.

يشار إلى أن شقيقة المجني عليها أكدت لرجال الأمن أن الجاني اختطف شقيقتها على اثر خلافات بينهما.

وجار فتح تحقيق مع المتهم وهو في العقد الثالث للوقوف على ملابسات الجريمة وضبط الأداة المستخدمة.