شاهد.. اكتشاف "ذبابة كورونا" في "الجبال الملعونة"

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف خليل الإبراهيمي؛ الباحث في مجال علم الحشرات، حشرة حديثة أطلق عليها اسم "ذبابة كورونا".

كان الإبراهيمي يعمل على تقرير بحثي عن نوع من أنواع ذبابة العلبة تم العثور عليها في حديقة "الجبال الملعونة" الوطنية غرب كوسوفو.

هذه الأنواع تحمل الآن اسم فيروس كورونا "بوتومافيلاكس".

وكأستاذ مشارك في كلية العلوم الطبيعية بجامعة بريشتينا، قام الإبراهيمي بجمع الأنواع، التي تبين أنها مستوطنة في الحديقة الوطنية، على بعد 120 كيلومترًا غرب العاصمة بريشتينا، ووجد أنها مختلفة تماما عن الأنواع الأخرى التي تعيش في منطقة في البلقان.

ويبدو أن الحشرة أصغر بكثير وتعيش بموطن مختلف وفي مناطق مفتوحة وعالية الارتفاع؛ أي على ارتفاع حوالي 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتمّ الإعلان عن الاسم الجديد، الذي اختاره لهذا النوع من الحشرات في مجلة علمية هذا الشهر، بحسب "يورونيوز".

أراد الإبراهيمي التأكد من ترسيخ الحشرة المكتشفة حديثا في الأوقات غير العادية التي يعيش فيها الناس من خلال الجائحة، وفي هذا الشأن يقول: "هناك بالفعل عدة أسباب، أولاً وقبل كل شيء، تم اكتشاف الأنواع الجديدة أثناء الجائحة لذلك أردنا ربطها بالوقت الذي تم اكتشافه فيه لأنه عادة عند اكتشاف أنواع جديدة إما أنها مرتبطة بالمكان الذي تعيش فيه أو مع شيء يتعلق بالوقت الذي تم اكتشافها فيه. لذا كان فيروس كورونا هو أكثر الأشياء حيوية خلال هذا الوقت حين تمّ اكتشاف هذا النوع ".