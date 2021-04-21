المصدر: البيان الإلكتروني

من المثير للإعجاب دائما ملاحظة خاصية مميزة لدى ضفدع في "لابالما" الزجاجي (Hyalinobatrachium valerioi).

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يعيش هذا الضفدع الصغير، الذي يبلغ طوله بضعة سنتيمترات في الأمريكتين الوسطى والجنوبية. ⠀

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يطلق عليه اسم "الضفدع الزجاجي" لأنه من خلال جلده، يمكننا رؤية الرئتين والأمعاء والأعضاء الأخرى.

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هذه الحيوانات، التي تنشط في الليل، تختبئ في الغطاء النباتي على طول المجاري المائية. ⠀

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الذكور منها عبارة عن حراس حدود إلى حد ما، حيث تصدر نقيقاً لتحذير الضفادع المتطفلة من الاقتراب من أماكن إقامتها.