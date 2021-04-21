الضفدع الزجاجي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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من المثير للإعجاب دائما ملاحظة خاصية مميزة لدى ضفدع في "لابالما" الزجاجي (Hyalinobatrachium valerioi).

يعيش هذا الضفدع الصغير، الذي يبلغ طوله بضعة سنتيمترات في الأمريكتين الوسطى والجنوبية. ⠀

يطلق عليه اسم "الضفدع الزجاجي" لأنه من خلال جلده، يمكننا رؤية الرئتين والأمعاء والأعضاء الأخرى.

هذه الحيوانات، التي تنشط في الليل، تختبئ في الغطاء النباتي على طول المجاري المائية. ⠀

الذكور منها عبارة عن حراس حدود إلى حد ما، حيث تصدر نقيقاً لتحذير الضفادع المتطفلة من الاقتراب من أماكن إقامتها. 

كلمات دالة:
  • ضفدع ،
  • الأمعاء،
  • مجاري مائية
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