شاهد.. مدينة روسية تشهد "ظاهرة طبيعة" نادرة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مدينة ييلابوغا في الكيان الفدرالي الروسي تتارستان "ظاهرة طبيعة" غير مسبوقة.

وقام سكان المدينة برصد وتوثيق هذه الظاهرة بهواتفهم المحمولة.

ويظهر الفيديو، تسونامي الجليد على نهر كاما، حيث تنجرف كتل الجليد على الشاطئ.

وتتشكل هذه الظاهرة الطبيعية، بسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. ويمكن ملاحظة معجزة الطبيعة هذه في تتارستان في حالات نادرة جدا، بحسب "سبوتنيك".