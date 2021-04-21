دراسة ألمانية: إنتاجية أكبر للعمل من المنزل

المصدر: (هامبورغ - د ب أ)

أظهرت دراسة حديثة أنه تم استغلال إمكانات العمل من المنزل في ألمانيا إلى حد كبير، وحقق إنتاجية ومتعة أكبر. وتبين من خلال الدراسة، التي أجراها التأمين الصحي الألماني ونُشرت نتائجها، أمس، أن 38 % من الموظفين في ألمانيا عملوا بانتظام من المنزل في فبراير الماضي وهي نفس النسبة التي تم رصدها في بداية الجائحة.

وأشارت الدراسة إلى أن 45 % من العينات أُتيح لهم العمل من المنزل خلال جزء من ساعات عملهم.

وقام الباحثون بإجراء هذا الرصد للمرة الثالثة. وشمل الاستطلاع نحو 7 آلاف شخص.