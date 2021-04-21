«غودزيلا ضد كونغ» يسحق «تينيت»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

الأسطورة السينمائية، التحفة التي سحقت مبيعات فيلم «تينيت»، تمضي في تصدر شباك التذاكر لتسطر عمل «غودزيلا ضد كونغ» على قائمة روائع هوليوود الأكثر تحقيقاً للمبيعات بمبلغ 390 مليون دولار حول العالم متخطية حاجز 365 مليون دولار التي حققها الأول.

وكان فيلم «غودزيلا ضد كونغ» قد حقق، وفق ما أكد موقع «ديلي ميل» البريطاني وخلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، إيرادات تقدر بـ7.7 ملايين دولار على امتداد صالات العرض الأمريكية، الأمر الذي رفع إجمالي الأرباح في الدولة إلى 80.5 مليون دولار.

وجاء عامل الوقت في صالح الفيلم عملياً بوصفه أحد أكبر الإنتاجات السينمائية التي افتتحت موسم العرض بعد عودة استقبال دور سينما نيويورك ولوس أنجليس للمتفرجين بأعداد مخفّضة. وقد شكل ذلك المشهد ارتياحاً لدى القطاع الترفيهي الذي يشهد معاناة بسبب الجائحة. وعلى الرغم من أن عمالقة العمل السينمائي كانوا محور الضوء إلا أن «غودزيلا ضد كونغ» أبرز سحر الممثلين البشر، لا سيما مع أبطال مثل ميلي بوبي براون.