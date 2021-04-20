لوحة فنية في مكتب ولي العهد السعودي تثير ضجة على وسائل التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت لوحة معروضة في مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تفاعلاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي. وتعود اللوحة للفنانة التشكيلية السعودية وداد الأحمدي.

وأشارت قناة العربية إلى أن اللوحة ظهرت خلال استقبال ولي العهد السعودي لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني في مكتبه بجدة.

وفي حديث لقناة "الإخبارية" السعودية روت الفنانة التشكيلية، وداد الأحمدي، قصة لوحتها الفنية، وكيف وصلت إلى مكتب سمو ولي العهد قائلةً: "شعور بالفخر والاعتزاز أن تصل لوحتي إلى مكتب ولي العهد.. هذا شرف كبير يتمناه كل فنان في المملكة".

وفي شرح لرسالة اللوحة، أوضحت التشكيلية السعودية قائلةً: "الفنان دائما يحمل على عاتقه رسالة تصل إلى الجميع، ومضمون اللوحة فيه رسائل عديدة، منها أن الإنسان دائما ينظر إلى نفسه وإلى داخله وينشر القوة الداخلية ليقوي نفسه أمام أي مشاكل وصعوبات تواجهه، وينشر الطاقة الإيجابية بينه وبين زملائه".

وأضافت: "كان معرضي الشخصي الأول في الأول من فبراير الماضي، وهذا العمل كان من ضمن أعمالي التي اقتناها مكتب ولي العهد".