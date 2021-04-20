روسيا ستبني محطتها الفضائية الخاصة

المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا الثلاثاء نيتها بناء أول محطة فضائية لها، بعد أن ألمحت الحكومة إلى احتمال تركها محطة الفضاء الدولية.

وقال مدير وكالة وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ديميتري روغوزين عبر تطبيق "تليغرام"، "أول وحدة أساسية للمحطة الفضائية الجديدة هي قيد البناء".

وأضاف "الهدف هو إطلاقها الى المدار في 2025".

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات متناقضة صدرت عن السلطات الروسية حول برامجها الفضائية.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف ألمح الأحد الى أن بلاده ستنسحب من المحطة الفضائية الدولية اعتبارا من 2025 للتركيز على بناء محطتها الخاصة.

وتقول موسكو إن وضع المحطة الفضائية الدولية تشوبه عيوب، وإن بعض وحداتها "استنفدت".

وكان مدير الرحلات الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية فلاديمير سولوفييف رأى في مطلع أبريل أنه يمكن تمديد عمر المختبر الفضائي حتى 2025، متوقعا "سيلا من الإخفاقات" اعتبارا من 2025.

لكن بوريسوف اعتبر الاثنين أن تقادم المحطة الفضائية الدولية ينذر بـ"كارثة". وقال "لا يمكننا أن نعرّض حياة رواد الفضاء للخطر".

ويُعتبر استخدام محطة الفضاء الدولية أحد آخر مجالات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة اللتين تشهد علاقاتهما توترا متصاعدا منذ 2014.

وانسحبت روسيا من مشروع يتعلق باستكشاف القمر كانت تشارك فيه مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تطوير آخر مع الصين.

