شاهد.. وزير يؤدي اليمين الدستورية بحذاء رياضي

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر وزير الصحة النمساوي الجديد، وولجانغ موكشتاين خلال حفل أداء اليمين الدستورية وهو يرتدي الحذاء الرياضي، مثيراً ضجة إعلامية في البلاد وأوروبا.

ونصب أمس الاثنين الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رسميًا؛ الطبيب البالغ من العمر 46 عامًا والمنتمي إلى حزب الخضر النمساوي، في فيينا.

وكان ماكشتاين، المعروف بلباسه غير الرسمي، قد نشر في وقت سابق على تويتر صورة له وهو يصل إلى الحفل بواسطة وسائل النقل العام ترام فيينا.

أشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النمساويين إلى أن السياسي انتهك قواعد السلوك الرسمية، لكن آخرين أشادوا بتصرفه ومظهره.

وكتب الوزير الجديد في تغريدة على حسابه في تويتر "إنني أكن احتراما كبيرا لهذه المهمة المسؤولة وأتطلع إلى التعاون الجيد للشعب النمساوي".

كطبيب، شارك موكشتاين في تأسيس عيادة طبية خاصة به في فيينا، حيث يعالج الرئيس النمساوي فان دير بيلين. وقال فان دير بيلن إن الوزير الجديد "يجب أن يستمر في "سياسة السيطرة على الوباء" ولكن أيضًا يتجنب الانقسام في المجتمع، وفقاً لـ "يورونيوز".