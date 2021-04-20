مهندس يأكل مما يزرع ويعيد تدوير كل شيء في حديقته بدبي

المصدر: دبي - البيان

في مدينة الإبداع والجمال والخير، دبي، وحيث الابتكار صيغة ونهج حياة دائمان، لا بد من أن ترتسم خريطة العيش بالنسبة لأي شخص فيها، وفقاً لهذا الواقع ولتلك التوجهات، وهو ما جسده وترجمه مهندس المساحات الطبيعية، فيل دون، من خلال نهج حياة محدد في طعامه ووجباته اليومية قائم على الاستدامة، إذ اختاره وتبناه مستفيداً من خبراته المحفزة في دبي.

وقد مثل ذلك بالنسبة له، وحسب ما أشار في تقرير متلفز نشره موقع «سي إن إن» بالعربي، فإنه اختار أن يتحدى نفسه من خلال تناول الطعام الذي يزرع في المدينة المستدامة في دبي، على مدار 365 يوماً.

يعتمد دون على مجتمعه المحلي، لتحقيق هدفه، كما أشار، حيث يعيش في المدينة المستدامة بدبي ويزرع الخضراوات في حديقته بنفسه، ويقايض بالخضراوات السلع الحيوية غير المحلية التي يحتاجها، مثل: السكر وزيت الزيتون، وذلك مع جيرانه في الحي المستدام. كما يصيد الأسماك من حوض موجود في الحي الذي يعيش فيه.

ويقول فيل عن تجربته: لقد زرعت الطماطم الكرزية والثوم المعمر والخس، وأنواعاً أخرى من التي يتكون منها نظامي الغذائي. فيل صنع نموذجاً مصغراً لدورة اقتصادية غذائية، إذ ينتج ويستهلك ويعيد تدوير كل شيء، فيما يمكن أن يكون نواة لمبادرات أخرى أكثر استدامة حول العالم.

والفكرة الكبيرة المنتظرة هي، حسب كريم الجسر مدير مركز «دايموند للابتكار» في المدينة المستدامة بدبي، العيش والعمل والازدهار محلياً، إذ يقول: لدينا كل شيء في المدينة المستدامة؛ المنازل والأقبية والمناطق الترفيهية والحدائق العامة، والإمكانات لإعادة الاستفادة من الحاويات في تكوين بيئة صالحة للزراعة.

وحسب المفهوم الذي يؤمن به فيل، تجمع المدينة المستدامة في دبي، التقنيات التي تساعد على تشكيل مسار حيوي واقتصادي دائري. ويرى فيل دون في دبي آفاقاً واسعة للاقتصادات الدائرية المحلية في المدن الكبرى.