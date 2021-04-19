فيديو لتسعينية صينية عاملة يجتاح الإنترنت ويلهم الشباب

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طوال 30 عاماً وزانغ يوشين تعمل كبائعة متجولة ليلاً تبيع فطائر الخضار على عربة وتقول إنه من الأجدى أن تقوم بشيء مفيد في الحياة من أن تتقاعد كبقية كبار السن، وقد شهد شعارها ذاك عن الحياة انتشاراً فيروسياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وحوّل صاحبته ذات ال 96 عاماً إلى أيقونة شهيرة آتية من مقاطعة هينان في وسط البلاد بحسب ما ذكر موقع "ساوث تشاينا مورننغ بوست".

وبدأت القصة حين نشر مصور فوتوغرافي شاب مقطع فيديو للمسنة وهي تحضر فطيرة الخضار ويسألها لماذا لا تستمتع بحياتها بدلاً من مشقة التعب فتجيبه، لأنني أفضل أن أفعل شيئاً مفيداً.

وتواظب زانغ على عملها في صنع فطائر الخضار من الحادية عشرة مساءً من كل ليلة حتى الخامسة فجراً. ذاك هو حالها منذ 30 عاماً. وتشير في ردّ على سؤال بأن الآخرين يعتقدون بأنها تعاني من مشكلات مادية تجبرها على العمل وهي في هذه السن بأنه لا يسعها أن تتحكم بما يفكر الآخرون بها. وتؤكد بأنها لا تود تمضية أيامها كبقية المسنين في التحدث واللعب بل تود أن تقدم مثالاً أفضل للأجيال الشابة.