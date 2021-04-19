شاهد.. حادث تصادم تسلسلي لـ 30 سيارة بالجزائر

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع حادث تصادم تسلسلي لـ 30 سيارة في مدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلى الجزائرية الخميس الماضي، مخلفاً 7 جرحى.

وحسب صحيفة النهار" الجزائرية نقلا عن مديرية الحماية المدنية لعين الدفلى، فقد وقع الحادث بالطريق السيار شرق غرب اتجاه وهران.

ووقع الحادث نتيجة تصادم تسلسلي لثلاثين سيارة، جراء الضباب الكثيف والأمطار، بالمكان المسمى أولاد المهدي.

وأورد المصدر أنه تم تسجيل 7 جرحى، 4 منهم نقلوا إلى المستشفى من طرف الحماية المدنية، والآخرون تم إجلاؤهم من طرف مواطنين.