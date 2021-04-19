وفاة الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة

المصدر: وكالات

توفيت الفنانة الجزائرية، نعيمة عبابسة، شقيقة المغنية فلة، "الأحد"بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن عبابسة كانت قد دخلت قبل أيام العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان وكذا مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت شقيقة الراحلة نشرت "السبت" تدوينة على حسابها بـ "فيسبوك" تطلب الدعاء لشقيقتها نعيمة المتواجدة بالمستشفى.

يذكر أن نعيمة عبابسة من أشهر الفنانين في الجزائر، تؤدي الأغنية الجزائرية ذات الطابع الشعبي والحوزي.

وهي ابنة الفنان الراحل عبد الحميد عبابسة وأختها هي فلة، المعروفة على مستوى الوطن العربي.