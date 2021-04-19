خادم الحرمين الشريفين يوجه بنقل توأم سيامي يمني إلى الرياض لعلاجهما

المصدر: واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بنقل التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» أبناء محمد عبد الرحمن ووالديهما من اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

وأوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبد الله الربيعة، حيث من المتوقَّع وصولهما خلال الأيام القليلة المقبلة. وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الدكتور الربيعة أن «هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع».

وأشار إلى أن «خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما»، مبيناً أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.