أول فيديو لحادث خروج قطار طوخ عن القضبان

تداولت وسائل اعلام مصرية، مقاطع فيديو ترصد اللقطات الأولى لحادث خروج قطار طوخ عن القضبان.

وكشفت وزارة الصحة المصرية وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث خروج قطار عن القضبان بمحافظة القليوبية شمال القاهرة ظهر "الأحد".

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت انه اثناء مرور قطار949/ 3209 سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور .

