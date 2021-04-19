مصر.. وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

المصدر: وكالات

أفادت مصادر قضائية مصرية بوفاة المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في حادث قطار طوخ الذي وقع ظهر الأحد.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية أن المستشار الراحل من أبناء محافظة دمياط، وكان أحد مستقلي القطار وتوفي جراء انقلاب عرباته.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مطلعة على التحقيقات الأولية للحادث ذكرت أن السرعة الكبيرة للقطار وراء وقوع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث القطار الذي يصل بين القاهرة والمنصورة.