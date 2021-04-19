الكمامات بطلات حفل «الأوسكار»

المصدر: (لوس أنجليس - رويترز)

قال منتجو حفل جوائز الأوسكار المقرر الأسبوع المقبل، إن الاحتفال سيبدو في هيئة فيلم، إذ سيُمنح الفائزون وقتاً أطول للحديث، كما ستلعب الكمامات دوراً رئيسياً فيه.

وكان الوباء وثلاثة من المنتجين الجدد وراء ابتكار نسخة جديدة للحفل التقليدي الذي يمنح أرفع الجوائز في عالم السينما في حضور آلاف من النجوم وكبار التنفيذيين بالقطاع.

وستقام معظم فقرات حفل الخامس والعشرين من أبريل الجاري، في محطة قطارات يونيون بوسط مدينة لوس أنجليس، حيث يقام مسرح لهذه المناسبة.

وقال المخرج ستيفن سودربيرج الذي ينتج الحفل بالتعاون مع ستيسي شير وجيسي كولينز خلال مؤتمر صحفي «لن يكون (الحفل) مثل أي حفل نُظم في السابق». وأضاف سودربيرج الذي أخرج فيلم «عدوى» عام 2011 إن الوباء «فتح المجال لتجريب شيء لم يجر تجربته من قبل».