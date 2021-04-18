مصر.. خروج قطار عن القضبان ووقوع إصابات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد في مصر تفاصيل خروج قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان من سندهور بين بنها وطوخ بالقليوبية.

وقال المصدر وفق «بوابة أخبار اليوم»، إن الحادث لقطار مختلط، مكون من عربات أسباني مكيفة وعربات مميزة، وقد انفصلت عربتين عن القطار وانقلاب عربة، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتوقف الحركة على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة.

و تم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد عن خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وقال: إن القطار كان قادما من القاهرة وفي طريقه إلى المنصورة، وخرجت عجلات عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.