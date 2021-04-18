بالفيديو.. وزير النقل المصري يتوعد شابًا نام تحت قطار مسرع

المصدر: البيان الإلكتروني

استنكر كامل الوزير وزير النقل المصري، سلوكيات بعض المواطنين في التعامل مع مرافق السكك الحديدية، التي تعرض حياتهم للخطر وتؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وقال كامل الوزير، إن السلطات تلاحق شاباً نام بين قضيبي سكة حديدية، مؤكداً أن الشاب عرض نفسه لخطر الموت.

وانتشر مقطع فيديو يظهر القطار وهو يسير بسرعة كبيرة، بينما كان الشاب ممددا بين طرفي سكة الحديد في وضعية خطيرة.

والتقط الفيديو أصدقاء الشاب الذين كانوا في المكان، وهنأوه بعدما قام بـ"التحدي الخطير".

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: "نحن الآن نبحث عنه. سنقبض عليه ولن نتركه"، وأكد الوزير أن الشاب عرض نفسه لخطر الموت.

وأشار كامل الوزير إلى سلسلة حوادث قطارات في مصر كان وراءها الاستهتار، آخرها الحادث المروع الذي تصادم فيه قطاران بمحافظة سوهاج جنوبي مصر، وأسفر عن سقوط 19 قتيلا وأكثر أمن 180 جريحا في مارس الماضي.

ومن بين هذه الحوادث، سير "توك توك" على سكة الحديد، قبل أن يتم القبض على سائقه، وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي حادث آخر، ترك سائق سيارة نقل مركبته فوق شريط سكة حديد وجلس في مقهى مجاور، وكادت تحدث كارثة لولا يقظة سائق القطار الذي توقف قبل حدوث صدام.