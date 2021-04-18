شاهد.. ربة منزل تصطاد ثعباناً باستخدام مكنسة كهربائية

المصدر: البيان الإلكتروني

لجأت ربة منزل أسترالية لحيلة ذكية للتخلص من ثعبان سام وجدته في منزلها.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر نجاح السيدة في صيد الثعبان السام باستخدام المكنسة الكهربائية.

ونجحت المرأة في حبس الثعبان الصغير داخل وعاء المكنسة، لكنها اضطرت بعد ذلك إلى استدعاء صائدي الثعابين لإخراجه منها حتى تتمكن من تنظيف بقية منزلها.

وتمكن صائدو الأفاعي الأستراليون من إخراج الثعبان بأمان من منزل المرأة وإعادته بسلام إلى مكان آمن في البرية، وفق "سبوتنيك".