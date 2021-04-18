البنتاغون: رصد أجسام طائرة مجهولة في 2019 حقيقي

المصدر: دبي - البيان

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الصور ومقاطع الفيديو المسربة لـ«ظواهر جوية مجهولة» كانت قد رصدت عام 2019 «حقيقية بالفعل» وهي صور لأجسام غير مفسرة.

الصور ومقاطع الفيديو لأجسام على شكل مثلث تومض وتتحرك عبر السحب كانت قد التقطت عبر أفراد في البحرية، بحسب المتحدثة باسم البنتاغون سو غوف في بيان لشبكة «سي إن إن»، التي أكدت أن صور ثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية، أحدها على شكل «كرة» وآخر على شكل «بلوط» وواحد تم وصفه بأنه «منطاد معدني»، قد تم التقاطها أيضاً بواسطة أفراد في البحرية. وللحفاظ على أمن العمليات ولتجنب الكشف عن المعلومات التي قد تكون مفيدة لخصوم محتملين، أعربت غوف أن وزارة الدفاع لا تناقش «علناً» تفاصيل الملاحظات أو الاختبارات على الغارات المبلغ عنها في أماكن التدريب أو المجال الجوي المشمول لديهم.

وأشارت المتحدثة أن فرقة العمل المعنية بالظواهر الجوية المجهولة، التي تم إنشاؤها في أغسطس للتحقيق في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة التي لاحظها الجيش، قد «أدرجت تلك الحوادث في تحقيقاتهم الجارية».