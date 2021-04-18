مراقبة الطيور تسعد البشر أكثر من المال

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أثبتت دراسة جديدة أن مراقبة الطيور تجعل الإنسان سعيداً أكثر من امتلاك المال، وأقام المركز الألماني لأبحاث التنوع البيولوجي التكاملي الذي أجرى البحث صلة ربط مباشرة بين استمتاع الفرد بالحياة وبين عدد الطيور الموجودة في محيطه.

وشرحت جويل ميثورست، المشرفة على الدراسة بحسب ما ذكر موقع «ذا لادرز» بأن قالت: «يكون الأوروبيون عموماً راضين عن حياتهم بمجرد استضافة المحيط المباشر الذي يعيشون فيه لتنوع من الفصائل». ويذكر أن جويل باحثة دكتوراه في مركز سنكنبرغ للتنوع البيولوجي وأبحاث المناخ وجامعة غوته في فرانكفورت.

وأكدت بالقول: «وفقاً لنتائج الأبحاث التي أجريناها، فإن أكثر الأوروبيين سعادةً هم الذين يتمكنون من اختبار أنواع طيور متعددة في حياتهم اليومية أو الذين يعيشون في بيئة محاطة بعدد من الأجناس».

وعزا بعض المختصين النفسيين ذلك الشعور إلى كونها تحفز الحوار وتعزز مبدأ اليقظة والحضور في اللحظة عبر المراقبة.