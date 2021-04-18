«المحش».. أداة إزالة الحشائش الضارة

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «المحش».

«المحش» أداة زراعية يدوية تستخدم في حش الأعشاب وتنظيف المحاصيل والحقول الزراعية من الحشائش الضارة وغير المستفاد منها في الأراضي الطينية، ويتم التخلص من الحشائش الضارة على يد مزارعين مخضرمين يتعاملون مع الأمر بحرص شديد حتى لا تتأثر المحاصيل، والمحش يتم صنعه من رقائق الحديد، وقد كان الحدادون، سابقاً، مسؤولين عن مهام صناعته، وذلك وفق قوالب وأشكال محددة.