توقف تويتر بسبب عطل فني

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لعطل فنى أدى لتوقف المنصة بشكل كامل، اليوم السبت، تاركًا الآلاف من المستخدمين دون إمكانية الوصول والتغريد عبر حساباتهم، حيث يظهر عدم تحميل التغريدات أو كتابتها، ويتم تسجيل الخروج تلقائيا، وعند إعادة التسجيل تظهر كلمة "error".

وكان أمس قد تعطل تويتر وواجه آلاف المستخدمين صعوبة في الولوج إلى المنصة.

وقالت شركة تويتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.



وقالت الشركة في تغريدة "قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا".

وذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي .

وربما يكون الانقطاع قد أثر على عدد أكبر من المستخدمين.