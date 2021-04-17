قائمة الشخصيات الرئيسية التي ستشارك في جنازة الأمير فيليب

المصدر: أ ف ب

فيما يلي الشخصيات الرئيسية التي سترافق الملكة إليزابيث الثانية في جنازة الأمير فيليب السبت في ويندسور ولن يتجاوز عددهم الثلاثين بسبب جائحة كوفيد-19:

- الأمير تشارلز

الابن البكر للملكة والأمير فيليب، ولي العهد وأمير ويلز ويبلغ من العمر 72 عاما. ترافقه زوجته الثانية كاميلا دوقة كورنول.

- الأمير وليام

الابن البكر للأمير تشارلز، دوق كامبريدج (38 عاما) والثاني في الترتيب لولاية العرش، ترافقه زوجته كيت. ونظرا لصغر سن أبنائهم الثلاثة فلن يحضروا الجنازة.

- الأمير هاري

عاد الأخ الأصغر لوليام، دوق ساسكس (36 عاما) من كاليفورنيا للمرة الأولى منذ انسحابه من النظام الملكي قبل عام. وسيخضع لمتابعة دقيقة لأي إشارة إلى مصالحة مع شقيقه ووالده اللذين اعترفا بتوتر علاقته بهما في مقابلته على التلفزيون الأميركي الشهر الماضي. وبقيت زوجته ميغان ماركل في الولايات المتحدة بناء على نصيحة أطبائها بعدم السفر لأنها حامل بطفلهما الثاني.

- الأميرة آن

سترافق الابنة الوحيدة للزوجين الملكيين والبالغة من العمر 70 عاما، زوجها الأدميرال تيموثي لورانس وابنيها بيتر فيليبس وزارا تيندال.

- الأمير أندرو

دوق يورك (61 عاما) ترافقه في الجنازة ابنتاه بياتريس ويوجيني التي أنجبت في فبراير طفلها الأول الذي يحمل بين أسمائه اسم فيليب تكريما لدوق إدنبرة.

- الأمير إدوارد

إيرل ويسيكس (57 عاما) أصغر أبناء الملكة الأربعة. سيحضر مع زوجته صوفي - التي جاءت للتخفيف عن الملكة بعد وفاة فيليب - وابنيهما.

- بينيلوب ناتشبول

كانت بيني كونتيسة ماونتباتن من الأصدقاء المقربين للأمير فيليب وترافقه في رياضة ركوب الخيل. زوجها هو حفيد الكونت ماونتباتن الذي كان يرعى الأمير تشارلز.

- ارتشي ميلر باكويل

أحد الضيوف القلائل الذي لا ينتمون إلى العائلة الملكية. بقي قريبا جدا من الأمير فيليب بعد أن عمل سكرتيرا خاصا له.

- عائلة الأمير فيليب

سيحضر العديد من أفراد الفرع الألماني لعائلة فيليب وخصوصا برنهارد ولي عهد بادن وحفيد شقيقته ثيودورا، بالإضافة إلى دوناتوس عميد عائلة هيسه.

- رجال الدين والجوقة

لا يشمل العدد المحدد بثلاثين رجال الدين وأعضاء الجوقة الذين سيحيون المراسم بقيادة عميد ويندسور ديفيد كونر مع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للإنغليكان. ستقوم جوقة مكونة من أربعة منشدين بأداء الأغاني التي اختارها فيليب.