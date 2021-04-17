متى يجب الإمساك على المسافر المفطر في رمضان؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الشيخ أحد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المسافر إذا كان مفطراً في رمضان ووصل إلى وجهته قبل أذان المغرب يجب عليه الإمساك عن المفطرات احتراماً لشعائر الشهر، مشيراً إلى أن الله تعالى أحل للمسافر أن يفطر في رمضان.

وقال كريمة، مساء الأربعاء، خلال لقائه في برنامج "بكل هدوء" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن البعض يظن أن رخصة الإفطار عند السفر تكون بسبب التعب الجسماني فقط، مؤكداً أن الشريعة تنظر نظرة أشمل من ذلك.

وأوضح أن هناك أسباباً ودواعي أخرى أحياناً للإفطار عند السفر، لافتاً إلى التعب النفسي والوجداني.

وذكر أنه يحل للصائم الإفطار أيضاً في حالة الحرب، مبيناً أنه لا يجوز الإفطار للطلاب في الأحوال الطبيعية لأنهم شباب يتحملون.