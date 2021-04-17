بيع عمل فني رقمي يحمل علامة «ناسا»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

عمل فني بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) يحمل علامة «ناسا» أطلقته مؤخراً ساعات «أنيكورن» ليتم استخدامه في استرداد «آلة زمن سرية» مادية قام بتصميمها مبدع شعاد «ناسا» ريتشارد دان.

وتم بيع العمل مؤخراً، على حسب ما أورد موقع «ديزين» عبر موقع «راريبل» المتخصص بالمزادات وجمع المقتنيات الإلكترونية، وذلك مقابل حوالي 30 ألف جنيه إسترليني. ويصور العمل الفني الموسوم بماركة «ناسا» قرصاً مخوّى يدور في فضاء معتم. ويقوم الرمز غير القابل للاستبدال بوظيفة القسيمة المستردة التي تتيح للشاري الحصول على نسخة محدودة من ساعة الفضاء المميزة.

وأوضحت شركة «أنيكورن» للساعات بأنه «توجد وحدتان حصرياً من المنتج في العالم تتسم كل منها بمحتويات رقمية مميزة ويمكن استخدامها للحصول على آلة زمن سرية حقيقية، اسمها (سباس ووتش) من تصميم ريتشارد دان عراب برنامج تصميم ناسا».