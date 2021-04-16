مصر.. ضبط متهمين بحوزتهم أطنان من خام الذهب

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان في مصر، اليوم "الجمعة"، من ضبط أجولة حجارة يستخرج منها خام الذهب، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وأوضح البيان الصحافي لمديرية أمن أسوان، أنه في مجال التنقيب عن خام الذهب، تم ضبط 3 متهمين، وسيارتين، و220 جوالا تزن حوالي 8 أطنان من حجارة يستخرج منها الذهب، و5 هيلتي، ومولدة كهرباء، و2 أسطوانة بوتاجاز، وبطارية سيارة.

وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة، وفقاً لصحيفيه "اليوم السابع" المصرية.

وتابع البيان، في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 400 غرام، و130 غراما من الحشيش.